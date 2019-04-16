إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يتحفز للانتقام من مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي يسعى للانتقام من مانشستر يونايتد، بعد أن أقصاه الأخير من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

كما أن ميسي فشل في زيارة شباك الشياطين الحمر خلال المواجهة الأخيرة في ملعب “أولد ترافورد”، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة في الأنف إثر تدخل قوي من جانب كريس سمولينج، مدافع اليونايتد.

وإذا نجح البرغوث في قيادة البارسا لتخطي مانشستر يونايتد، فإن النجم الأرجنتيني سيتواجد في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة التاسعة في مسيرته.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في “أولد ترافورد” انتهت بفوز برشلونة على اليونايتد بهدف دون رد أحرزه لوك شاو في مرماه.

المصدر : كووورة