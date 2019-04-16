إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يتحفز للانتقام من مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين اليوم ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي يسعى للانتقام من مانشستر يونايتد، بعد أن أقصاه الأخير من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

كما فشل ميسي في زيارة شباك الشياطين الحمر خلال المواجهة الأخيرة في ملعب “أولد ترافورد”، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة في الأنف إثر تدخل قوي من جانب كريس سمولينغ، مدافع اليونايتد.

وفي حال نجح الساحر الأرجنتيني في قيادة البلوغرانا لتخطي مانشستر يونايتد، فإنه سيتواجد في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة التاسعة في مسيرته.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد سجله لاعب اليونايتد لوك شاو بالخطأ في مرماه.

المصدر: وكالات