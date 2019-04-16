ووفقا لما نشرته تقارير، تم العثور على جزء من النيزك في قارة “انتاركتيكا” خلال سبعينيات القرن الماضي.

وأشار العلماء إلى أنهم عثروا على آثار لمادة عضوية قد تكون دليلا على وجود حياة في وقت سابق على سطح المريخ.

كشف تحليل فريق من العلماء لنيزك من المريخ، عن أدلة قد تثبت وجود حياة يوما ما على الكوكب الأحمر.

ووفقا لما نشرته تقارير، تم العثور على جزء من النيزك في قارة “انتاركتيكا” خلال سبعينيات القرن الماضي.

وأشار العلماء إلى أنهم عثروا على آثار لمادة عضوية قد تكون دليلا على وجود حياة في وقت سابق على سطح المريخ.

وأوضح العلماء أن خصائص البكتريا المكتشفة، شبيهة بشكل البكتيريا المؤكسدة للحديد على الأرض، وهي مادة عضوية تشبه الشعيرات بأشكال خيطية يمكنها هضم الحديد.

ويزعم العلماء أن هذه البكتريا، هي علامة على أن الحياة كانت موجودة سابقا على الكوكب الأحمر.

وقال جيمس ويليام شوبف، عالم الأحافير البارز وخبير أشكال الحياة المبكرة، إن هذه النتائج لا تعد دليلا قاطعا على وجود حياة في المريخ.