موسكو – شدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في حوار مع قناة RT على وجود مصلحة في التعاون الروسي العربي لتحقيق التوازن في المنطقة العربية.

وأكد باسيل في حوار مع مراسلنا على هامش أعمال منتدى التعاون العربي الروسي في موسكو، على أن بلاده تدعو أكثر فأكثر إلى تعاون مشرقي روسي يعطي المنطقة المزيد من التنوع في مواجهة الأحادية والإرهاب.

وفي معرض تعليقه على مشاركة بلاده الدائمة في أعمال هذا المنتدى، أكد أن أهم أمر في هذا الشأن يتمثل في “إعادة التوازن إلى الساحة الدولية وعدم ترك العالم رهينة لسياسات أحادية وأقطاب من جهة واحدة”.

وشدد رئيس الدبلوماسية اللبنانية على الحاجة “إلى نظام دولي متعدد الأقطاب وبهذه الطريقة يتحقق التوازن. منطقتنا افتقدت التوازن وعاشت على الأحادية، ودفعت أثمانا عالية”.

كما لفت باسيل إلى أن السعي ليس إلى إقامة “قطبين فقط. مصلحة العالم أن يخضع لنظام فيه توازنات قائمة على مبادئ القانون الدولي والعدالة”.

ورأى وزير الخارجية اللبناني أن العالم من دون ذلك “يعيش الظلامية التي تشهدها المنطقة، فمن جهة تمارس إسرائيل سياسة أحادية، ومن جهة أخرى ممارسة الإرهاب لأحادية ظلامية أخرى”.

المصدر: RT