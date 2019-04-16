مصر – أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي مستمرة وتم تأجيل الاجتماعات بسبب تغيير الحكومة في السودان والأحداث الأخيرة هناك.

وقال الوزير المصري خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان: “كان من المقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء الري لإثيوبيا والسودان ومصر في القاهرة، إلا أنه تم تأجيله بسبب تغيير الحكومة في دولة السودان والأحداث التي شهدتها، وتم بعدها الاتفاق على عقد الاجتماع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة لكنه لم يتقرر موعده بعد”.

وتابع: “نحن لسنا ضد تنمية دول حوض النيل ونشدد على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي وكرره أكثر من مرة نحن دولة صحراء يخترقها نهر النيل لأن 95% من أرضنا صحراء والمياه بالنسبة لنا حياة”.

وأضاف: “هدفنا أن نعيش، وإثيوبيا يتوفر لها الكهرباء، ويهمنا الوصول لاتفاق عادل يصمد مع الزمن ويستمر ولا يكون اتفاقا هشا، وملف سد النهضة ملف الدولة المصرية بالكامل وكل الوزارات تعمل به وفقا لتخصصاتها وبالتنسيق على أعلى مستوى”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية