السعودية – بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الاثنين، في الرياض، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزين التعاون بين البلدين في المجال العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى خلال اللقاء أيضا استعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

يذكر أن ولي العهد السعودي، يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد بحث قبل ساعات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مستجدات الأحداث في المنطقة.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ظل الدعوات المتصاعدة في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، بسبب اتهامه بالتورط في مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول الخريف الماضي، وتعالي الأصوات المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية ووقف دعم عملياتها العسكرية في اليمن.

المصدر: وكالات