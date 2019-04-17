الولايات المتحدة – صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأربعاء، متجاوزة أعلى مستوياتها في 5 شهور، بدعم بيانات أظهرت تراجعا في مخزونات الخام الأمريكية.

وقال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية، امس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، تراجعت بـ 3.1 ملايين برميل، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري.

وبحلول الساعة (06:21 ت.غ) من صباح الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.43 بالمئة أو 30 سنتا إلى 72.03 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.67 بالمئة أو 43 سنتا إلى 64.49 دولارا للبرميل.

وتظهر خلال وقت لاحق الأربعاء، البيانات الرسمية لتطور مخزونات النفط الخام الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، وتصدرها إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

الأناضول