ليبيا – أصدر مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة محمد ساسي أمس الثلاثاء تعميماً يطالبه فيه خطباء وأئمة المساجد بالمدينة بتوحيد الخطاب الديني بخصوص ما وصفه بـ”النازلة” المتعلقة بما وصفه بـ”الإعتداء على العاصمة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

ساسي أشار في تعميمه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن قرار توحيد الخطاب ضد ما أسماه بـ”العدوان”على العاصمة طرابلس جاء عقب إجتماع عقد أمس الثلاثاء جمعه برئيس دار الإفتاء فرع مصراتة وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة مصراتة.

وطالب ساسي الأئمة والخطباء بدعوة الناس لتوجيه وتعبئة الرأي العام والارتقاء بمستوى الحدث وعدم المداهنة بتصوير ما تم وصفه بـ”العدوان” بأنه فتنة لا يجب الخوض فيها ، لافتاً إلى أن الحق هو دفع ما أسماه بـ”الصائل الظالم المعتدِ” وردّه واجب يجب دفعه بما أمكن.

ودعا ساسي الخطباء والوعاظ والأئمة بمكتب أوقاف مصراته الالتزام بالتعميم ، محذراً المخالفين بأنهم تحت طائلة المسؤولية ،مطالباً في الوقت ذاته بعدم مصادمة بيانات حكومة الوفاق الشرعية ودار الإفتاء الليبية وما يصدر عنهما من قرارات وفتاوى بشأن ما وصفه بـ”النازلة”.

مدير أوقاف مصراتة قال في ختام تعميمه :”أسأل الله أن يعجل بالنصر بدحر المعتدي الظالم حفتر وأعوانه وأن يشفي جرحانا وأن يفك بقوته أسرانا وأن يتقبل في الشهداء قتلانا ويلهم آلهم ودوبهم جميل الصبر والسلوان”.