إليسا حزينة .. أول تعليق لها على حذف أغانيها من “أنغامي”

إليسا حزينة .. أول تعليق لها على حذف أغانيها من “أنغامي”

لبنان – عادت أزمة أغاني النجمة اليسا مع “روتانا” للصوتيات والمرئيات، حيث أعربت عن حزنها الشديد بسبب القرار الذي اتخذته الشركة، بحذف أغانيها من تطبيق “أنغامي” الشهير، وضمّ أغانيها للتطبيق الجديد “ديزر”.

وغردت اليسا على تويتر، قائلًة: “كما لاحظ معظمكم، أغنياتي ليست على أنغامي بعد الآن، أنا حزينة على هذا، ولكن هذا قرار روتانا وأنا احترمه، أغنياتي الآن على ديزر”.

تسبب هذا الإعلان بضجة كبيرة بين متابعيها ومن المتوقع أن تتصاعد الأزمة بشكل كبير، لا سيما وأن إليسا تعتبر الأعلى استماعا على تطبيق “أنغامي” بعدد يصل إلى نحو 500 مليون مستمع، ليتم نقل جميع أرشيفها الغنائي الذي يضم 11 ألبومًا للتطبيق الجديد “ديزر”.

وكالات