ليبيا – وصف وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي تحذيرات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بإمكانية تدفق 800 ألف مهاجر بإتجاه الشواطئ الأوروبية بسبب الصراع العسكري الدائر في ليبيا بـ”التقديرات المبالغ فيها”.

ميلانيزي قال في إجابة على سؤال بهذا الصدد ضمن حوار مع إذاعة راديو كابيتال وفقاً لوكالة”آكي”الإيطالية اليوم الاربعاء :”لقد تساءلنا جميعًا من أين جاء هذا الرقم إنه رقم كبير مقارنة بالأعداد المنخفضة للغاية من المهاجرين بالمعنى الدقيق للكلمة أي المهاجرين من دول أخرى المتواجدين في ليبيا حاليًا”.

ووفق ميلانيزي فإن العدد المتوقع هو في حدود بضعة آلاف أما الأرقام المتداولة بذاك الحجم تفترض هجرة جماعية حتى لليبيين أنفسهم فرارا من أوضاع الحرب.

ونوّه وزير الخارجية الإيطالي إلى أن ليبيا مرت بالفعل بمرحلة ثقيلة للغاية من الحرب قبل سنوات ولم تكن هناك تدفقات واسعة النطاق مثل تلك التي تحدث عنها رئيس المجلس الرئاسي.