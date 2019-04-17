ليبيا – أصدر رئيس مجلس الدولة الإستشاري بياناً بوقت مبكر من صباح الأربعاء بشأن ” القصف العشوائي ” الذي تعرضت له مدينة طرابلس هذه الليلة متهماً من وصفه بـ ” المجرم حفتر ” بتنفيذه .

وفي نسخة منه تلقتها صحيفة المرصد ، طللب المجلس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته لحماية المدنيين جراء ” الاعتداء الإرهابي ” الذي تقوم به من أسماها ” عصابات المجرم حفتر ” من قصف عشوائي لمدينة طرابلس .

وأضاف : ” أن هذا القصف أسفر حتى الآن عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى من المدنيين الآمنين في منازلهم، لأجل الوصول إلى السلطة بالقوة، كما يطالب مجلس الأمن برفع حظر السلاح عن حكومة الوفاق الشرعية لفرض الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا ” .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد ظهر من أحد المواقع التي تعرضت للقصف في طرابلس هذه الليلة قائلاً : ” المجرم حفتر قام بجريمة لا يمكن أن يقوم بها شخص لديه إنسانية ولدينا مستندات سنقدمها غداً لمحكمة الجنايات لإدانته كمجرم حرب ، وأقول لمجلس الأمن المجتمع حالياً أنظروا ماذا يفعل هذا المجرم ” .

المرصد – متابعات