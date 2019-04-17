موسكو – أعلن وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن المملكة وجهت دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارتها، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي قبلها.

وقال الجبير في تصريح خاص لـRT: “تم تقديم دعوة لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقبلها، والآن تبقى مسألة تحديد الوقت المناسب للطرفين”.

وأضاف: “نتطلع لزيارة الرئيس بوتين للمملكة، ونعتقد أن الزيارة ستحدث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، كما حدث عندما زار الملك سلمان موسكو”.

وعن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال الجبير، إن “هذا الموضوع في الجامعة العربية ويجب أن تكون العودة مرتبطة بعملية سياسية، وهذا ما اتفقت علية الدول العربية في قمة تونس”.

وأضاف الجبير على هامش منتدى التعاون الروسي العربي الخامس في موسكو، أنه تم الاتفاق خلال أعمال المنتدى على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية.

وقال: “كان هناك إجماع على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي، وإخراج ليبيا من الأزمة التي تعيشها، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والوصول إلى حل سلمي يخدم كل الفئات الليبية ويحفظ سيادة ليبيا”.

المصدر:RT