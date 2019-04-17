ليبيا – حذر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الثلاثاء من خطورة انزلاق الأوضاع في ليبيا نحو الخيارات العسكرية.

الجهيناوي دعا في كلمة أمام المشاركين بالدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، الليبيين إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والاحتكام إلى الحوار والتوافق لتجاوز الخلافات بما يسهم في تهيئة الظروف لتحقيق التسوية السياسية على أساس الاتفاق السياسي وضمن خطة المبعوث الأممي.

وعلى هامش مشاركته في الدورة المنعقدة بموسكو، تبادل الجهيناوي في سلسلة لقاءات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وعدد من رؤساء وفود الدول العربية المشاركة وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.