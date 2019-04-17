ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة ورئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي إنه لن يدخر جهداً أو يهنأ له بالاً حتى تُتوج جهود من وصفهم بـ”الشرفاء” بإسقاط من وصفه بـ”المستبد المجنون” (القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر) في جحره بالرجمة على حد تعبيره.

السويحلي أضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء :”المجرم الأسير ومن وراءه دول اوروبية واقليمية سيدفع ثمن كل قطرة دم بريئة سالت من سكان العاصمة طرابلس نتيجة قصف عصاباته الإرهابية” على حد زعمه ، في اشارة منه إلى سقوط قذائف عشوائية على حي الانتصار يوم أمس الثلاثاء .

يشار إلى أن شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة قد نفت بوقت متأخر من مساء الثلاثاء تنفيذ الجيش لأي ضربات صاروخية أو بالأسلحة الثقيلة في إشتباكات ليلة البارحة .

وأكدت الشعبة في إيجاز صحافي نشرته عبر صفحتها الرسمية بأن من وصفتهم بـ ” المليشيات اليائسة ” هي من ينفذ هذا القصف ضمن ما قالت بأن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا يشرف عليها رسمياً لإستعطاف المجتمع الدولي .