ليبيا – إعتبر المتحدث باسم غرفة عمليات “البنيان المرصوص” في مصراتة والتابعة للرئاسي اللواء محمد الغصري أنه بمجرد إمتصاص قوة الهجمة الأولى في بداية الحرب تبيّن أن المعركة ستكون في صالح قوات الوفاق ورد ما وصفه بـ”الغزو الهمجي” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس ، مشيراً إلى أنه من ناحية عسكرية الهجوم يحتاج لثلاثة أضعاف القوة المدافعة.

العميد الغصري قال في تصريح لقناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إن قوات الوفاق تشهد إنتصارات وحماس كبير جداً حسب قوله، لافتاً إلى أن الإرهاب لا يقتصر على داعش فقط بل على أي تطرف وغلو.

وقال :”رأينا قصف أحياء في طرابلس وأطفال ومدنيين كيف تسقط عليهم القذائف وهذا أكبر إرهاب واعتداء صارخ لكن كيدهم رجع في نحرهم وأصبحت القوة أكثر تماسكاً فلا بد من القضاء على التطرف الفكري وأن نقبل بعض في بلادنا حتى لو وجدت الإختلافات في بعض الأمور”.

وأكد على أنه لا يمكن أن تكون الحرب على الإرهاب بهذه الطريقة للدخول لطرابلس كما تفعل ما وصفها بـ”الكرامة” (القوات المسلحة الليبية) بحسب قوله، نافياً نفياً قاطعاً أن يكون بالعاصمة إرهاب أو تنظيم “داعش” و”القاعدة” وأن طرابلس آأمنة ولا يوجد فيها أي من هذه المسميات على حد زعمه.

أما فيما يتعلق بالتحرك تجاه غريان علق قائلاً :” أعتقد أن الأمر محسوم الآن فقد إقتربت قوات عماد الطرابلسي مع الكتيبة 166 محور طريق المطار وسيلتحمون قريباً ويتجهون باتجاه غريان التي يجب التحرك باتجاهها وتحريرها من قبضة من وصفهم بـ” الإجراميين” ، أما المحاور الأخرى أعتقد أنها ستكون مكلفة بمهمة طرد والقضاء على اللواء التاسع فلا يجب على ترهونة ان تستقبلهم وتجعلهم يدخلون للمدينة”.

الغصري لفت إلى أنه يجب عدم التطرق والحديث عن مصالحة أو هدنة إلى حين إنهاء القوات التي وبحسب وصفه “غزت” مدينة طرابلس على الرغم من أن اغلبية أهالي المنطقة الشرقية غير راضيين على ما يحدث لكن كل من حمل السلاح وتقدم بإتجاه الدخول لطرابلس لا يمكن أن يكون مغرر به بل بكامل عقله حسب قوله .

ويرى أن ما يحدث الأن جانبين سياسي وعسكري فرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر أوامر لما وصفه بـ”سلاح الجو” (طيران الكلية الجوية مصراتة) بضرب من وصفهم بـ”القوات المعادية” (القوات المسلحة الليبية) ، معتقداً أن هناك سياسة معينة لا يجب أن تحسب هذه حرب ضد الجهوية بين الشرق والغرب بحسب قوله.