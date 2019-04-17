ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً بخصوص الرماية العشوائية على أحياء مدينة طرابلس معربة فيه عن إدانتها وإستنكارها وتعازيها لذوي الضحايا وعائلاتهم .

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أصدرته بوقت مبكر من صباح الأربعاء بأنها : ” وهي تتابع سير العمليات العسكرية الجارية لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه تؤكد قيام المليشيات الإرهابية والتي تسيطر على العاصمة بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدينة ” .

وأعرب بيان القيادة العامة عن إدانتها لهذه الأعمال الإرهابية متوعدة بمحاسبة مرتكبيها وقالت بأنهم معروفون لدينا وبالأسماء متقدمة بأحر التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين قالت بأنهم استشهدوا في هذه العملية الإرهابية ” .

وختمت القيادة العامة بيانها داعية الله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وقالت : ” وما النصر إلا قريب ليتخلص شعبنا من هؤلاء الإرهابيين مثل ما تخلصت منهم بنغازي ودرنة والجنوب الليبي ” .

المرصد – متابعات