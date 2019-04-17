ليبيا – قال قائد غرفة عمليات إجدابيا اللواء فوزي المنصوري إن عملية تطهير العاصمة طرابلس من “المليشيات” تسير في صالح الجيش وكما مخطط لها.

المنصوري توقع في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس الإنتهاء من تحرير العاصمة قبل شهر رمضان بأيام.

وأضاف المنصوري:” أنا الآن في وسط عين زارة داخل طرابلس وهناك تقدم في المحاور الأخرى أيضاً وما ينقصنا هو الوصول لقلب العاصمة فقط وما يؤخرنا هو تجنب سقوط ضحايا مدنيين”.

ولفت المنصوري إلى أن وصول الجيش إلى قلب طرابلس لن يستغرق أكثر من أسبوع أو 10 أيام.

وقال المنصوري:” نعمل بقدر الإمكان في الحفاظ على حياة المدنيين والمليشيات تحاول إيقاع الجيش في فخ المدنيين حيث يحتمون بالمدنيين حتى إذا قصفتهم القوات المسلحة يتخذوها ذريعة لتشويه صورة الجيش”.