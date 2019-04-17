ليبيا – جدد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري التأكيد على أن الجيش لا يستهدف إلا الإرهاب والتطرف ويعي جيداً حجم المؤامرة على ليبيا، لافتاً إلى أن المعركة باتت أمام تنظيمات ودول أخرى.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء إلى أن قطر دعمت وتدعم الإرهاب في ليبيا وأن تصريحات وزير خارجيتها حول عمليات الجيش في طرابلس تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الليبي.

وطالب قطر بإنهاء تدخلها في ليبيا وخاصة إن مرحلتها قد انتهت فيها ولايمكنها الآن السيطرة على الغاز والنفط الليبي ومقدرات الشعب.

وكشف عن تمركز وحدات الجيش في مواقع جديدة وتقدمها نحو أهداف أخرى ، مشيراً إلى أن لقوات الجوية قامت بنحو 8 طلعات قتالية بالإضافة إلى مساندة الوحدات البرية في منطقة السواني.

المسماري قال إن الجيش لديه ثلاثة جنود مفقودين خلال معركة السواني دون تسجيل أي خسائر أخرى ، منوّهاً إلى وجود عمليات اعتقال للتيارات الوطنية داخل طرابلس واستيقافات وتفتيشهم بشكل شخصي حسب قوله.