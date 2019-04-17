ليبيا – جدد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق ، فتحي باشاآغا إتهاماته للقوات المسلحة بقصف المدنيين في مدينة طرابلس ، مدعياً بأن القصف العشوائي الذي يتعرض له المدنيون، كشف حقيقة محاربة من وصفهم بـ” قوات حفتر ” (القوات المسلحة) لمكافحة الإرهاب.

باشاآغا زعم في تصريح لقناة ليبيا الأحرار ، أن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لجأ للقصف العشوائي بعدما فشل في الدخول لطرابلس، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق ما زالت تلتزم بحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة.

واختتم حديثه قائلاً :” حكومة الوفاق قد تجبر عن البحث عن تحالفات أو دعم ، لحماية المناطق التابعة لها” في اشارة منه لبحثهم عن دعم خارجي لحكومة الوفاق لمواجهة تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس.

يشار إلى أن شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة قد نفت بوقت متأخر من مساء الثلاثاء تنفيذ الجيش لأي ضربات صاروخية أو بالأسلحة الثقيلة في إشتباكات ليلة البارحة .

وأكدت الشعبة في إيجاز صحافي نشرته عبر صفحتها الرسمية بأن من وصفتهم بـ ” المليشيات اليائسة ” هي من ينفذ هذا القصف ضمن ما قالت بأن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا يشرف عليها رسمياً لإستعطاف المجتمع الدولي .