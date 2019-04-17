موسكو – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإرسال عسكريين روس إلى جمهورية إفريقيا الوسطى لينضموا إلى قوات حفظ السلام الأممية العاملة هناك.

وجاء في نص المرسوم المنشور على موقع بوابة المعلومات القانونية الرسمي أن “الحديث يدور عن إرسال 30 عنصرا كحد أقصى من القوات المسلحة الروسية، وهم ضباط اتصال ومراقبون عسكريون وضباط أركان”.

وأوعز الرئيس بوتين إلى وزارة الخارجية بإبلاغ الأمم المتحدة باستعداد الجانب الروسي لنشر عسكريين في إفريقيا الوسطى.

وأشار المرسوم إلى أن المنظمة الأممية تتحمل التكاليف المتعلقة بنقل العسكريين الروس إلى إفريقيا الوسطى ونشرهم وإقامتهم في البلاد خلال أدائهم المهمة ضمن القوات الدولية.

وأرسلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام إلى إفريقيا الوسطى في سبتمبر 2014 ويتجاوز تعدادها الآن 12.5 ألف جندي.

ورغم وجود قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى لا يزال الاقتتال مستمرا بين المجموعات المسلحة في هذا البلد، منذ العام 2013، وراح ضحيته آلاف القتلى والمشردين.

المصدر: RT