ليبيا – نظراً للإشتباكات العنيفة في طرابلس وغيرها يتوجب عليك إتخاذ بعض الإحتياطات سواء عند القصف أو فى حالة وقوع منزلك فى نطاق منطقة إشتباك بالاسلحة الخفيفة و المتوسطة والثقيلة حتى وإن كانت بعيدة عنك بعض الشيء ، وأهم هذه الخطوات تتلخص فى النقاط السبعة التالية :

1 – لا تقف في الأماكن المكشوفة كالشوارع والمزارع وعلي الأسطح والشرف ” البلكونة ” على أن يرتدي الصحفيين الخوذ وواقيات الرصاص اللازمة .

2 -تجنب البقاء أو الجلوس أو النوم فى الغرف المطلة علي أماكن الاشتباك وإذا كان منزلك من طابقين أو أكثر تجنب التواجد فى الطابق الأخير الواقع تحت سطح المنزل مباشرة لإحتمالية إختراقه بأي مقذوف .

3 – لمن هو قاطن فى منزل من عدة طوابق أو طابق واحد ، فأن أفضل مكان للاحتماء هو أسفل الدرج المؤدي للطابق الأعلى أو إلى السطح اذا كان لا يطل علي جهة الاشتباكات .

4 – ضع شريط لاصق علي شكل حرف x علي الأبواب والنوافذ الزجاجية لتفادي تطاير الزجاج فى حالة وقوع إنفجار بحيث ينقسم الزجاج فى حالة كسره إلى قطع كبيرة وليست صغيرة تسبب ضرر كالشظايا ، كما عليك إبعاد سيارتك إذا كانت مركونة في كاراج المنزل أو في الشارع أمام الغرف بشكل مباشر لأن الوقود بداخلها قد يسبب في إشتعالها .

5 -أبعد إسطوانة غاز الطهي أو أي مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين من داخل المنزل وإذا كنت من قاطني المزارع ضعها فى مكان مفتوح بعيداً عن مكان جلوسك ونومك ولا تتحجج بالخوف عليها من السرقة لأنها ليست أهم من حياتك .

6 – ضع المستندات المهمة بالنسبة لك كجواز السفر وكتيب العائلة وأوراق ملكية المنزل والسيارة وشهادتك التعليمية أو الوظيفية وما إلى ذلك من مستندات وكذلك أموالك او المجوهرات داخل حقيبة صغيرة بالقرب منك .

7 – جهز حقيبة الإسعافات الأولية ومصباح إنارة يعمل بالشحن أو البطارية وفأس صغير وقنينة ماء وبعض الطعام بمكان الاختباء تحسباً لأي إنهيار قد يجعل منك محتجزاً فى مكان ضيق .

صحيفة المرصد الليبية تتمنى السلامة للجميع ، والله خير الحافظين