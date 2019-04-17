ليبيا – قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إن الجيش الليبي هو جيش احترافي يمثل كل الليبيين وليس جيشا جهويا أو طامعا في السلطة كما تصفه بعض الأطراف.

الحويج أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الأربعاء أن الجيش سيكون الضامن لوحدة وأمن ليبيا كدولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

وأضاف أنه من المستحيل الذهاب إلى صناديق الانتخابات في ظل سيطرة المليشيات على مقدرات الأمور وانتشار ملايين قطع السلاح خارج إطار الدولة وفقا لتقارير الأمم المتحدة،.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الميليشيات هي من أنقلب بسلاحها على هذه الصناديق في الـ2014 الأمر الذي تسبب في الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا.