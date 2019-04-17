العراق – وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى الرياض اليوم في مستهل زيارته الى السعودية التي تستغرق يومين.

ورافق رئيس مجلس الوزراء وفد كبير ضم وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والشباب والرياضة والصناعة والمعادن والكهرباء والنقل، كما ضم الوفد عددا من المسؤولين الحكوميين والنواب والمحافظين والمستشارين ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال، اضافة الى السفير العراقي لدى الرياض.

وذكرت مصادر، أن عبد المهدي سيبحث ملفات مهمة تخص العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتعليمية والفنية، بجانب اللقاءات الثنائية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من البلدين.

وكالات