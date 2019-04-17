الولايات المتحدة – لا شكّ في أن تناول الطعام جلوساً، يعود بالكثير من الفوائد على الصحة وعلى عمل الجهاز الهضمي ووظائفه.

وفي المقابل يمكن الوقوف أيضاً أن يساعد على استعادة الرشاقة وخسارة الوزن، والتخلص من الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم.

فإذا كنت تعانين من الوزن الزائد، من المفيد أن تلجئي إذاً إلى هذه الطريقة. فالوقوف يساعد على حرق عدد كبير من السعرات الحرارية.

ولهذا ينصح بالعمل ومشاهدة التلفزيون أو قراءة كتاب وقوفاً إضافة إلى اختيار الأعمال التي تتطلب ذلك مثل الكيّ والطهو…

والأفضل التدرّب على ذلك بشكل تدريجي مع زيادة مدّة الوقوف مع مرور الوقت. وهو ما أكّدته دراسة أجريت في جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، حيث أشارت إلى أن الوقوف لمدة 6 ساعات يومياً يساعد على خسارة ثلث الكتلة الدهنية المتراكمة في مناطقالجسم المختلفة.

رويترز