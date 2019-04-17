الكويت – أكد السفير المصري في الكويت طارق القوني، أن السفارة والقنصلية تستعدان لاستقبال الجالية المصرية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في الشهر الجاري.

وأعلن السفير أن القنصلية المصرية ستغلق أبوابها الأحد المقبل بسبب عملية الاستفتاء على التعديلات.

وقال إن التصويت في الغالب سيكون في الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري بمقر السفارة اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأشار القوني إلى أن المشاركة في الاقتراع حق دستوري وواجب وطني يحفظ أمن مصر واستقراراها، داعيا أبناء الجالية المصرية للمشاركة بكثافة بكل حرية وبمظهر يليق بمكانة بلدهم، خاصة أن الكثافة التصويتية للناخبين في الكويت تعد الأعلى على مستوى المصريين بالخارج خلال جميع الاستحقاقات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية التي شهدت مشاركة 35 ألف ناخب.

ووافق البرلمان المصري على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

وتشمل التعديلات المقترحة تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

المصدر: وكالات