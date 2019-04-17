ليبيا – دان المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي طال حي أبو سليم ذي الكثافة السكانية العالية بالعاصمة طرابلس والذي أسفر عنه سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

سلامة أكد بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة أن إستخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب.

وقدم المبعوث الأممي خالص التعازي لعائلات الضحايا،متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف :”بلغ إجمالي العدد المؤكد من الضحايا المدنيين 54 ضحية بينهم 14 قتيلاً و40 جريحاً ومن بين هؤلاء أربعة من العاملين في المجال الصحي لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الكارثي على السكان المدنيين طالما استمرت الأعمال العدائية”.

وشدد سلامة على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراماً كاملاً وإتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

المبعوث الأممي أشار إلى أن المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الاعتداءات العشوائية بل يمكن أن يتحملها أيضاً كل من يصدر الأوامر لهم.