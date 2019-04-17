شاهد حزن رونالدو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا (صور)‎

هولندا – بدا الحزن الشديد على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي، أمس الثلاثاء.

وذكرت شبكة “سكواكا” المختصة بالإحصاءات، أن أياكس هو أول فريق ينجح في إقصاء رونالدو، هداف يوفنتوس، من الدور ربع النهائي للبطولة القارية، حيث تمكن النجم البرتغالي من عبور الدور ربع النهائي في المواسم العشرة الماضية، منذ موسم 2006-2007.

وأضافت الشبكة أن يوفنتوس أُقصي من فريق من خارج الدوريات الـ5 الكبرى للمرة الأولى منذ موسم 1981-1982، عندما خرج أمام أندرلخت البلجيكي. وتمكن أياكس من العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 1996-1997.

وفجر أياكس، مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بالسيدة العجوز من التشامبيونزليغ بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن انتهت مباراة الإياب التي جمعتهما أمس لصالح الفريق الهولندي 2-1 في معقل النادي الإيطالي، ولقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما المصدر: وكالات