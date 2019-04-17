العراق – صرح رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم، إن العراق أمام تحول كبير في علاقاته مع السعودية، في إشارة إلى زيارته للرياض اليوم الأربعاء.

وأكد عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أنه “سيزور الرياض يوم الأربعاء برفقة عدد كبير من رجال الاعمال”، مبيناً أن “العراق أمام تحول كبير في علاقاته مع السعودية”.

وأضاف أن “زيارته إلى السعودية ستكون مكشوفة وأمام الجميع”، مشيرا إلى أنه “سيزور فرنسا وألمانيا قبل شهر رمضان”.

وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري إن زيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى الرياض الأربعاء، ستبحث استقرار المنطقة وتقارب السعودية وإيران.

المصدر: RT