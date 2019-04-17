فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي 877 مليون يورو في فبراير

فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي 877 مليون يورو في فبراير

بروكسل – تجاوز فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي خلال فبراير/ شباط الماضي، 877.6 مليون يورو (991.6 مليون دولار).

وبحسب بيان مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء، فإن صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بلغت خلال فبراير الماضي، 6 مليارات و528.2 مليون يورو (7.377 مليارات دولار).

وأوضح البيان أن واردات تركيا من هذه البلدان بلغت خلال الشهر نفسه، 5 مليارات و650.6 مليون يورو (6.385 مليارات دولار).

ووفقا لهذه المعطيات، فقد بلغ فائض تجارة تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي خلال أول شهرَين من العام الحالي، مليارين و684.4 مليون يورو (3.033 مليارات دولار).

وذكر البيان، أن إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى العالم خلال فبراير الماضي، بلغ 156.3 مليار يورو (176.6 مليار دولار)، بينما وصلت وارداتها إلى 159 مليار يورو (179.67 مليار دولار).

بذلك، بلغ عجز التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الشهر المذكور، 2.7 مليار يورو (3.051 مليارات دولار).

الأناضول