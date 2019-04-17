كلوب: علينا أن نقاتل لحجز بطاقة المربع الذهبي في دوري الأبطال

كلوب: علينا أن نقاتل لحجز بطاقة المربع الذهبي في دوري الأبطال

انجلترا – صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه يجب على فريقه القتال أمام مضيفه بورتو البرتغالي للتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة اليوم، أكد كلوب: “نحن في البرتغال للذهاب إلى الدور التالي، علينا أن نقاتل بقوة شديدة، لقد فاز بورتو بكل المباريات على أرضه في دوري الأبطال حتى الآن”.

وأضاف: “ما سنفعله غدا، سنظهره في الملعب، ليس في المؤتمر الصحفي”.

وأوضح كلوب: “ليست هناك حاجة لإخبار اللاعبين بأن بورتو جيد حقا، إنهم يعرفون ذلك بالفعل”.

وختم بالقول: “ليفربول ينافس على بطولتين هما دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، ونسعى للفوز فيهما”.

يذكر أن مباراة الذهاب في الأنفيلد انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات