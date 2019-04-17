ليبيا – طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بياناً لها اليوم الأربعاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والعمل على دعم القوات المسلحة في حربها على أخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.

اللجنة إستنكرت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه التدخل القطري والتركي السافر وغير مقبول بدعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم إستقرار وأخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب.

اللجنة دانت إنتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة بائسة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمدينتي طرابلس وزوارة.