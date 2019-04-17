روسيا – أبلغ رئيس شركة النفط “لوك أويل” وحيد ألكبيروف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الشركة أنهت العام الماضي بنجاح، حيث تمكنت من تحقيق استقرار في إنتاجها النفطي.

وقال ألكبيروف، لبوتين خلال استعراضه نتائج عمل “لوك أويل” للعام 2018، إن الشركة تضخ استثمارات سنويا بنحو 500 مليار روبل (حوالي 8 مليارات دولار) ما يؤمن نمو احتياطاتها من الخام.

وعن أنشطة الشركة الخارجية، أفاد ألكبيروف بأن لدى “لوك أويل” مشاريع في 32 دولة، منها مشروع في غرب إفريقيا يتم فيه التنقيب عن النفط في أعماق تتراوح بين ألفين و2.5 ألف متر.

و”لوك أويل” شركة روسية تنشط في مجال النفط يقع مقرها الرئيسي في موسكو، ولها مشاريع في دول عربية عدة منها العراق، حيث تساهم بتطوير حقل “قرنة 2″، الذي يعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم.

المصدر: “تاس”