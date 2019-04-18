إسبانيا تحبط بالتعاون مع المغرب مخططا إرهابيا في إشبيلية

إسبانيا تحبط بالتعاون مع المغرب مخططا إرهابيا في إشبيلية

إسبانيا – نفذت الأجهزة الأمنية الإسبانية بالتعاون مع المغرب عملية مشتركة أدت إلى إحباط هجوم إرهابي خطط له شاب مغربي في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وأفادت صحيفة “إل بايس” الإسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية باعتقال الشاب المغربي المدعو زهير الذي كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في إشبيلية.

وأوضحت المصادر أن الشاب اعتقل في المغرب، وفتشت الشرطة الإسبانية منزله في مدينة إشبيلية.

وقررت وزارة الداخلية الإسبانية تشديد الإجراءات الأمنية الأسبوع الماضي، مع اقتراب “الأسبوع المقدس” للمسيحيين، الذي يسبق عيد الفصح، وكذلك اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في إسبانيا المزمعة في الـ 28 أبريل الجاري.

المصدر: صحيفة “إل بايس”