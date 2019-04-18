ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عصام الجهاني عن تخوفه من الجماعات المؤدلجة المتواجدة والتي تشمل جماعة الإخوان المسلمين وداعش وأنصار الشريعة ، مشيراً إلى أن تلك الجماعات خطيرة دمرت مدينة بنغازي وأنتقلت للعاصمة طرابلس.

الجهاني أكد في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز” أمس الأربعاء أن دويلة قطر تدعم الجماعات الإرهابية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين ، معرباً عن تأسفه لدعم قطر وإستخدامها لتلك الجماعات المؤدلجة ضد الشعب الليبي.

وقال عضو مجلس النواب “موقف قطر الذي كارثي ومخزي عربيا حيث أصبحت خلية سرطانية موجودة بين الدول العربية”.

ودعا الجهاني مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إتخاذ الإجراءات السليمة بشأن وقف التدخلات التركية والقطرية ، مؤكداً أن هناك دول تقف وراء قطر لتحريك المسألة الليبية.