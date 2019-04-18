ليبيا – طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، محكمة الجنايات الدولية البدء بالتحقيق في “جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان” المُرتكبة من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، والمسؤولين بالجيش.

وقال السراج في كتاب وجهه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إن القوات المسلحة ارتكب جرائم ضد المدنيين ودمّر البنى التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة المحرم استعمالها داخل المدن، واستهدفت أيضا المنازل والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأضاف السراج أنه وباعتبار هذه الجرائم تدخل في اختصاص “الجنايات الدولية”، فإن الأمر يتطلب تقديم المسؤولين العسكريين والمدنيين في الجيش للمحكمة وعلى رأسهم المشير حفتر الذي قال بأنه أطلق العملية العسكرية بنفسه .

ودعا السراج المدعي العام لـ”الجنايات الدولية” للبدء بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمحكمة، مبينا أن المحكمة الليبية ستزوّد محكمة الجنايات الدولية بكافة المستندات والأدلة الثبوتية وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات