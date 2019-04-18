ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة جنوب طرابلس بـ”إحتلال للعاصمة” ومشروع انقلاب على السلطة الشرعية المعترف بها دوليا وعلى إرادة الشعب الليبي على حد زعمه.

الشاطر أعتبر في حديثه لبرنامج “ملفات ساخنة” على أثير راديو سبوتنيك أمس الأربعاء أن خطوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتقديم حفتر للجنائية الدولية خطوة متأخرة لأن تم مطالبة السراج سابقاً بتحريك الدعاوى الموجودة حتى الآن لدى الجنائية الدولية ، معتبراً بأن تأخير السراج جعل “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) يحاول السيطرة على ليبيا بأكملها حسب قوله.

واعتبر عضو المجلس الاستشاري بأن الحديث عن وجود الارهاب في طرابلس هو مجرد ادعاءات ، زاعماً بأن القوات المسلحة اتخذت شعار مكافحة الارهاب لتبرير ما وصفه بـ”أعمالها الاجرامية” ،على حد وصفه.

وتابع الشاطر: “اعتقد أنه تلقى درسا كبيرا في الأيام الأخيرة بطرابلس وهو انتهى للأبد لكن الخوف الآن أن يرتكب حماقات أكبر ضد المدنيين وإن هذا رجل عنيد ولا يمكن أن يمتثل لإرادة المجتمع الدولي ولا لإرادة الشعب لأنه يرى نفسه فقط وأنه على حق ويريد أن يحكم ليبيا”.

وعن الحل السياسي، أوضح عضو مجلس الدولة أنه لا يمكن إجراء أي حوار مع المشير حفتر ولن يكون له أي دور في المشهد السياسي في المستقبل حسب تعبيره .