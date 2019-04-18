ليبيا – قال قائد غرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش اللواء فوزي المنصور بإن تصريحات رئيس حكومة الوفاق فائز السراج عن امتلاكه أدلة تدين الجيش بإستهداف المدنيين هي مجرد ادعاءات ومحاولة بائسة لعرقلة عملية تحرير طرابلس.

اللواء المنصوري أوضح في تصرحات خاصة لموقع “العين الإخبارية “أمس الأربعاء أن المليشيات تستهدف المناطق المكتظة بالمدنيين في محاولة لتشويه صورة الجيش الوطني وكأنه من يفعل ذلك.

وأكد المنصوري أن تأخير الجيش في حسم المعركة بطرابلس سببه الحفاظ على المدنيين لأن العاصمة مكتظة بالسكان.

وتابع: “نحاول سحب المليشيات إلى مناطق غير مكتظة بالسكان”.

قائد غرفة عمليات أجدابيا أشار إلى عدم امتلاك السراج أي دليل يدين الجيش الوطني،موضحا أن تصريحات السراج بخصوص ذلك ليس لها أساس من الصحة.

وبشأن الأوضاع الميدانية،قال المنصوري إن الخطوة المقبلة تتمثل في الذهاب إلى قلب العاصمة،مؤكدا أن كل المحاور كافة مستعدة لتنفيذ أمر التحرك.