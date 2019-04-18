ليبيا – أكد المتحدث بإسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي سعي الحكومة لإيصال كافة الخدمات والمواد الاستهلاكية للمنطقة الغربية من سلع غذائية ودوائية ومحروقات.

وقال العريبي في تصريح لـ المرصد الأربعاء إن ناقلات الوقود وصلت إلى مدينة غريان والأصابعة، الأمر الذي مكّن سكان هذه المدن من ممارسة حياتهم الإعتيادية بعد أن مارس عليهم المجلس الرئاسي “سياسة التركيع” بسبب اتخاذهم مواقف داعمة للقوات المسلحة.

وأضاف أن السلع الأساسية الرمضانية متوفرة بمخازن الحكومة المؤقتة وأن وزارة الاقتصاد بصدد توزيعها من خلال الجمعيات الاستهلاكية.

وكشف أن الحكومة تبحث عن آلية لوصول السلع إلى المواطنين بطريقة سليمة، مؤكدا أن السلع ستصل إلى جميع المناطق الليبية، وأن ما يحول دون إيصالها للمواطنين في المنطقة الغربية الوضع الأمني بالبلاد.

المرصد – متابعات