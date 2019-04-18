وقال المصرف في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن افتتاح الفرع في حي العليا بالعاصمة السعودية، الرياض، تم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء في العراق فؤاد حسين، ومحافظة سلطة النقد السعودية، أحمد الخليفي، وحشد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وذكر البيان أن الفرع الجديد يهدف إلى توسيع العلاقات مع القطاعين المصرفي والمالي في السعودية وتعزيز الاستثمار بين البلدين، وأن الخطوة تأتي تماشيا مع خطة المصرف الرامية إلى توسيع أعماله على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ومن المقرر أن يبدأ الفرع الجديد العمليات المصرفية والمالية خلال فترة قصيرة بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.