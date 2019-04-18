ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان بأن قوات الرئاسي التي وصفها بـ”قوة حماية الجنوب” سيطرت على قاعدة تمنهنت ، معتبراً بأن من يسيطر على هذه القاعدة يسيطر على الجنوب بالكامل دون أن يشير بأن قواتهم المدعومة من المعارضة التشادية قد تم اخراجها من القاعدة ويتم ملاحقتها في مشروع النخيل.

المشري أضاف في مؤتمر صحفي قبل قليل بمقر السفارة الليبية بتونس بأنهم بعد سيطرتهم على تمنهنت قواتهم تستعد للسيطرة على منطقة الجفرة حسب قوله ، مطالباً القوات المسلحة جنوب طرابلس إلى الاستسلام لقوات الوفاق لانهم محاصرين حالياً على حد زعمه.

يشار إلى أن آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء مبروك الغزوي قد أكد للمرصد تمكنهم من صد هجوم من وصفهم بـ” المهرجين التشاديين” ومن وصفهم بـ”بقايا عصابة المطلوب جضران” بعد تسللهم إلى مطار تمنهنت ، مبيناً بأنهم سلموه في وقت سابق لمديرية الأمن ومصلحة الطيران التي تشغله كمطار مدني وحيد لأهل الجنوب.

وقال :” فلول المعارضة التشادية اليائسة وبقايا عصابة المطلوب جضران المتسللة من شتات الصحراء لمطار تمنتهنت طُردت وباتت ملاحقة ولم تتمكن من إثبات وجودها نظير حصتها من ميزانية الـ 2 مليار التي خصصها السراج لمليشياته”.