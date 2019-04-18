موسكو – أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا تتوفر لديه أي معلومات رسمية دقيقة حول اللقاء المقبل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وردا على سؤال صحفي عن وجود أي أنباء جديدة بشأن لقاء بوتين-كيم قال بيسكوف، اليوم الخميس، للصحفيين: “لا، لا يوجد هناك شيء. يتم الآن التحضير لهذا الاجتماع. وعندما ستكون لديّ معلومات نهائية حول التفاصيل وخاصة موعد ومكان عقد اللقاء فسأبلغكم بها”.

كما رفض بيسكوف التعليق على مدى استعداد موسكو لعقد مثل هذا اللقاء.

وأفادت قناة “KBS” الكورية الجنوبية في وقت سابق، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية في 23 أبريل الجاري لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن سابقا أنه وجه دعوة لكيم لزيارة روسيا.

المصدر: تاس