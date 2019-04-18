ليبيا – سلم وزير الخارجية والتعاون بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج اليوم الخميس مذكرة عاجلة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول حقيقة ما يحدث من انتهاكات تقوم بها المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس والتابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية.

خارجية المؤقتة أكدت في مذكرتها العاجلة وفقاً للمكتب الإعلامي لخارجية المؤقتة على أحقية القوات المسلحة في حماية المدنيين تطبيقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مكافحة الجريمة والإرهاب ومن وصفتهم بـ”دواعش المال العام”.

يشار إلى أن القوات المسلحة قد إتهمت المليشيات التي تقاتل في صفوف قوات الرئاسي بقصف المدنيين في طرابلس وذلك تنفيذاً لأوامر تلقتها من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بحسب شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة.