السودان – أعلن مكتب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن الرئيس عرض المساعدة في التوسط في عملية الانتقال السياسي بالسودان بعد عزل الرئيس عمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية.

وقال سلفاكير، إنه “مستعد لدعم الطموحات الديمقراطية للسودان والمساعدة في انتقال سلمي هناك”.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس جنوب السودان إلى “عرض الرئيس الوساطة في المفاوضات الحالية بين مختلف الأطراف في السودان على أمل أن يؤدي الانتقال السلمي للسلطة إلى عهد جديد في السودان”.

من جهته، أكد وزير النفط في جنوب السودان، إيزيكيال قاتكوث، أنه سافر إلى الخرطوم ضمن وفد رفيع المستوى ضم رئيس جهاز الأمن في جوبا وأحد مستشاري الرئاسة في مجال الأمن، للاجتماع مع قيادة المجلس الانتقالي في السودان.

وانفصل جنوب السودان عن السودان بعد نحو نصف قرن من حرب أهلية تخللتها عمليات خطف جماعي واستعباد الأطفال وأساليب الأرض المحروقة والتطهير العرقي والمجاعة.

وعزل الجيش السوداني الأسبوع الماضي الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة بانقلاب عام 1989، وتعهد بإجراء انتخابات حرة خلال عامين، لكن المحتجين ما زالوا في الشوارع ويطالبون بتسليم السلطة فورا لقيادة مدنية مؤقتة.

المصدر: رويترز