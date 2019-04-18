موسكو – فرضت موسكو الخميس قيودا على كييف، وذلك ردا على السياسة العدائية للسلطات الأوكرانية، حيث حظرت استيراد مجموعة من المنتجات الأوكرانية وفرضت قيودا على صادرات النفط ومنتجاته إلى كييف.

وحظرت الحكومة الروسية ابتداء من 1 يونيو المقبل استيراد منتجات المعادن والصناعات الخفيفة والمنتجات من قطاع صناعة الآلات والمكائن.

كذلك فرضت قيودا على صادرات الفحم والنفط ومنتجاته من روسيا إلى أوكرانيا، إذ أن تصدير منتجات الطاقة سيتم ابتداء من يونيو بناء على تصاريح خاصة.

وأوضح رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم، أن الخطوة جاءت كرد على الإجراءات الأوكرانية، وقال: “علينا أن ندافع عن مصالحنا. لقد وقعت مرسوما حكوميا بشأن هذا الموضوع”.

وأضاف مدفيديف، أن روسيا استوردت العام الماضي بضائع، من التي شملتها الإجراءات الحالية، من أوكرانيا بما مجموعه 250 مليون دولار.

وكانت السلطات الأوكرانية قد وسعت الأسبوع الماضي العقوبات التي تفرضها على روسيا، حيث قامت بإدراج بضائع جديدة على قائمة المنتجات المحظور استيرادها من روسيا، وشملت المعلبات والزجاجات الخاصة بالمواد الغذائية وغيرها.

المصدر: “نوفوستي”