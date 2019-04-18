ليبيا – اجتمع رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود الأمم المتحدة لوقف الحرب، وتطرق للمشاورات التي تجري في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول ليبيا دعت إليه المانيا ، للتشاور حول سبل المضي قدماً نحو عقد جلسة لوقف القتال المتصاعد حول العاصمة طرابلس، بعد أن أخفق المجلس الأسبوع الماضي في الاتفاق على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار.

وجدد سلامة خلال الاجتماع إدانة الأمم المتحدة الشديدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشات المدنية التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، مشدداً على أن المسؤولية عن مثل هذه الأعمال يتحملها مرتكبوها وكل من يصدر الأوامر لهم.

هذا وقد نشرت صحيفة المرصد مساء أمس الاربعاء مقطع مصور يبين ويوضح مكان إطلاق الصواريخ الراجمة مساء الثلاثاء على حي أبوسليم وحي الإنتصار بطريق مطار طرابلس .

يوضح التسجيل موقع الإطلاق وموقع السقوط ومدى قربهما من بعض ، يلاحظ من خلال التسجيل وجود حريق على يمين الطريق وهو مكان سقوط أول قذيفة أصابت مجموعة سيارات للبيع مركونة هناك وإندلعت فيها النيران وصورتها اليوم عدسات وسائل الإعلام بعد طلوع الشمس ، كما يوضح من جانب آخر سقوط صاروخ على منزل أحد الضحايا وأستشهدت داخل المنزل سيدة .