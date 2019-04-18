إسبانيا – كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تجدد إصابة المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب نادي برشلونة لكرة القدم.

وأفادت صحيفة “آس” ذائعة الصيت، بأن أومتيتي غاب عن تدريبات البارسا أمس، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن إصابة الركبة التي أبعدت اللاعب الفرنسي، لأشهر عدة عن مباريات برشلونة هذا الموسم، قد عاودته مجددا.

وأوضحت “آس”، أن الفريق الكتالوني لم يحدد موعد عودة أومتيتي، وربما يكون هذا الموسم قد انتهى بالنسبة للمدافع الفرنسي.

وغاب أومتيتي عن معظم مباريات برشلونة مع بداية الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة، وبعد تعافيه عانى لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لـ”البلوغرانا”، بسبب تألق مواطنه كليمان لينغليه.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة تأهل الثلاثاء الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيتنافس مع نادي ليفربول على تأشيرة العبور إلى النهائي.

المصدر: وكالات