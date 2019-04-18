انجلترا – شهدت الـ21 دقيقة الأولى من المباراة الدراماتيكية بين مانشستر سيتي وضيفه توتنهام على ملعب الاتحاد، إثارة غير مسبوقة، سجل خلالها رقم قياسي جديد بـ5 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فريقا توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي 4 أهداف في الدقائق الـ10 الأولى، حيث تقدم رحيم سترلينغ للسيتي في (د.4)، ثم أحرز هيونغ مين سون لتوتنهام في (د.7 و9)، ثم تعادل السيتي عبر برناردو سيلفا في (د.10)، وبعد ذلك بـ11 دقيقة تمكن سترلينغ من التسجيل للسيتي.

ووفقا لشبكة الإحصاءات “مستر شيب” فإن لقاء يوم أمس بين السيتي وتوتنهام حطم الرقم السابق الذي كان بحوزة بروسيا دورتموند وليغا وارسو في عام 2016 حيث سجلت 5 أهداف (3-2) لفائدة الفريق الألماني خلال 24 دقيقة، وكذلك تفوق على لقاء موناكو وغلطة سراي عام 2000، حيث سجلت 5 أهداف خلال 25 دقيقة.

وشهدت المباراة أيضا تسجيل رقم جديد، من خلال إحراز الكوري سون، والإنجليزي سترلينغ، هدفين لكل منهما في 21 دقيقة، وهو ما لم يحدث في تاريخ مسابقة أبطال أوروبا.

وتأهل توتنهام إلى الدور نصف النهائي رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي 4-3 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل تعادله في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق، وأفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه.

ويستضيف سيتي منافسه توتنهام مرة أخرى في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، في مباراة “ثأرية” ضمن الأسبوع الـ35 حيث يتنافس السيتي مع ليفربول المتصدر بفارق نقطتين عنه على لقب “البريميرليغ”.

المصدر: وكالات