ألمانيا – من الممكن أن تكون أربعة أكواب من القهوة هي الطريق لقلب سليم خصوصاً لكبار السن، إذ يشير فريق من الباحثين الألمان، يرأسهم عالما الأحياء الجزيئية جوديث هايندلر، وجواكيم ألتشميد، إلى اكتشافهم لأدلة حول تأثير الكافيين السحري على صحة القلب، والكمية التي يجب أن نشربها من القهوة يومياً للحصول على فوائدها.

اكتشف الباحثون بدراسة فئران تجارب أعطيت كافيين، وحقن أنسجة بشرية به، أنه يمكن لجرعة كبيرة من المنبه أن تحسن عمل الخلايا الموجودة داخل أوعيتنا الدموية، بالتأثير على بروتينات موجودة داخل خلايا الكبار في السن، لتعمل كما لو أنها خلايا يافعة، ونشطة، وقال ألتشميد لموقع بزنس انسايدر “يمكن لشرب أربعة إلى خمسة فناجين من قوة إسبريسو أن تحسن وتدعم وظيفة مواقع تصنيع الطاقة في خلايانا، مما يجعلها تملك تأثيرًا وقائيًا”.

لاحظ العلماء منذ سنوات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة، أقل عرضة للوفاة من جميع الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، كأمراض القلب، والسكتات، ومرض السكري، وتعتبر دراستان كبيران أُجرت معاهد الصحة الوطنية إحداها على 400 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأُجريت أخرى على أكثر من 500 ألف شخص أوروبي أفضل دليل على ذلك، إذ وجدت الدراستان أن الأشخاص الذين يشربون القهوة يوميًا أفل عرضة للموت من جميع الأسباب، مقارنة بالأشخاص الذين لا يحتسونها يوميًا.

كما ترتبط القهوة بالعديد من الفوائد الاخرى لصحة الإنسان، بما فيها تقليل خطر الإصابة بالتليف الكبدي، وبعض أنواع السرطان، والخرف، والزهايمر، والاكتئاب، بالإضافة إلى فوائدها للقلب، فالأشخاص الذين يشربون من ثلاثة إلى أربعة فناجين قهوة يومياً ينخفض خطر وفاتهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%.

ويأمل ألتشميد بدحض دراسته الجديدة للاعتقاد القديم بأنه لا يجدر بالأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أن يشربوا القهوة، ويجادل بأن شرب ما يعادل 4 فناجين من الإسبريسو يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وخصوصاً للأشخاص الذينيعانون من البدانة، والمعرضين للإصابة بمرض السكري، ويقول “في الواقع لن تعمل القهوة كبديل للأشياء الاخرى، إذ لا يجدر بالشخص التخلي عن ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، وإضافة القهوة لنمطه الغذائي”، وإن كنت ممن لا يستسيغون طعم القهوة، فيمكن للشاي الأخضر أن يفي بالغرض، إذ يحتوي على نفس مستويات الكافيين تقريباً، ويمكن أن يعزز صحة القلب أيضًا.

ومن المهم عدم المبالغة في الأمر، إذ يمكن للكثير من القهوة أن يرفع معدل نبضات القلب، وعدم تجاوز الستة أكواب يومياً بحسب ما يشير له اختصاصي أمراض القلب، إذ يمكن لها أن تخفف من عدم انتظام ضربات القلب، في الأشخاص الذين يعانون منها.

وما يجدر الإشارة له أن الدراسة لم تُجرى على الإنسان، بل أجريت على أنسجة بشرية وفئران اختبار فحسب، وما يكون فعالًا في بيئة يتم التحكم بها تماماً، لفئران يتم إعطاؤهم جرعات محددة من الكافيين، قد لا يكون ما يحدث على أرض الواقع عند شربك لكوب من القهوة في البيت.

ويقول ألتشميد “إن شربتُ أربعة أكواب من الإسبريسو، وشربت أنت أربعة أيضًا، لا نستطيع أن نضمن بأن مستوى الكافيين في دم كلينا متساوي بالضبط”، ويحذر أيضًا بأن ما توصلت له الدراسة فيما يخص شرب القهوة قد لا يسري للأشخاص المصابين بالسرطان، إذ يستطيع الكافيين أن يسرع نمو الأوعية الدموية، مما يوفر المزيد من الأكسجين للأورام، ولكن إن كنت شخصاً سليماً فلن تضرك القهوة، وقد تساهم في تعزيز صحة قلبك، وجهازك الدوراني لفترة طويلة.

المصدر : وسع صدرك