انجلترا – يترقب مانشستر يونايد الإنجليزي، موقف مدافع ميلان نحو تجديد عقده مع ناديه، تمهيدا لضمه لصفوف الشياطين.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سولسكاير مدرب اليونايتد وضع دافيد كالابريا، ضمن حساباته لتكوين فريق قوي للشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد كالابريا مع ميلان في 2022 ، لكنه ليس ضمن أصحاب العقود الكبيرة في النادي الإيطالي.

ويسعى ميلان لرفع راتب اللاعب مقابل مد تعاقده حتى 2025.

موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أيضًا أكد أن هناك اتصالات حدثت بين كالابريا واليونايتد بالفعل، بجانب توتنهام الذي أبدى مسؤولوه اهتمامًا باللاعب.

لكن اليونايتد يعتبر أكثر جدية في ضم كالابريا، خاصة بعد تأكد رحيل لاعبه فالنسيا بنهاية الموسم، وعدم وضوح موقف دراميان.

المصدر : كووورة