انجلترا – ربما يحتاج مانشستر يونايتد للبحث عن حارس مرمى جديد خلال المرحلة، بسبب تخوفه من عدم موافقة حارسه الحالي دافيد دي خيا على تجديد تعاقده.

صحيفة “إندبندنت” البريطانية نشرت تقريرًا قالت فيه إن هناك “تخوف حقيقي” من مغادرة دي خيا لليونايتد والانضمام لباريس سان جيرمان أو يوفنتوس.

التقرير أكد أن سولسكاير يسعى بالفعل لإعادة بناء مانشستر يونايتد، خاصة بعد العرض الضعيف ضد برشلونة في دوري الأبطال، وهو ما أثبت حاجة الفريق لتدعيم فوري إذا ما أراد منافسة الكبار.

أولى خطوات البناء التي يسعى لها اليونايتد هي تأمين مركز حراسة المرمى، تحسبًا لرحيل دي خيا، والذي يعتبر حاليًا ضمن أفضل 3 حراس على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن دي خيا كان ضمن مخطط ريال مدريد لضمه قبل انطلاق الموسم الماضي، لكن الصفقة فشلت.

ويسعى سان جيرمان لتدعيم مركز حراسة المرمى في صفوفه، في ظل تقدم الإيطالي بوفون في العمر واقترابه من الاعتزال، كذلك يوفنتوس الذي يسعى للتعاقد مع حارس من الصف الأول.

المصدر : كووورة